لا تفقد وزنك رغم إلتزامك بـ"الدايت"؟.. إليك أبرز الأسباب

كتبت - نانسي فايز الرويني:

يتبع الكثير من الناس نظام غذائي مرهق للحصول على وزن مثالي، ولكن دون جدوى، فمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، أن البعض يغفل عن التأكد من صحته الهرمونية، حيث أنها تؤثر إلى حد بعيد على أدق تفاصيل حياتنا اليومية.

وأهم ثلاثة جوانب يجب أخذها في الاعتبار للحصول على الوزن المطلوب، اتباع نظام غذائي سليم، وممارسة الرياضة، والتأكد من صحة الهرمونات، لأنها هي البنية الأساسية التي يقوم عليها جسدك، حيث أنها تتحكم في مزاجك، وتؤدي إلى نشاط أجزاء مختلفة من الجسم، وتنظم وظائف الخلايا والأعضاء.

ومن الهرمونات التي يجب أن تتأكد من صحتها هي وظائف الغدة الدرقية، الكورتيزول، الأدرينالين، الأستروجين والبروجيستيرون والأوكسيتوسين، بحسب موقع “mayo clinic” المختص بالشئون الطبية.

وعندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة، فيجب ممارسة الرياضة التي تحفز من نشاط العضلات، وتساعد على حرق الدهون، والرياضة لا تساعد بالضرورة على توازن هرموناتك، ولكنها تساعد على إنقاص وزنك، كما تحميك من التوتر مثل اليوجا، والجري والسباحة.

ويؤكد دكتور " سوهر روكد"، متخصص هرموني، أن العمر يلعب دورًا كبيرًا في التغيير بطبيعة الحال، ولكن في النساء يكون التغير أكثر تعقيدًا وذكر أنه في عمر الثلاثين تبدأ الهرمونات النسائية بالانخفاض، ولكنه يؤكد أن النساء في العشرينات من عمرهن لا يزلن يعانين بشكل رهيب من الصحة الهرمونية، إذ يبدأ مستوى الهرمونات بالانخفاض في أواخر العشرينات.