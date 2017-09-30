"تحية العلم" تُحيل مدرس تربية رياضية في بني سويف للتحقيق

بني سويف ــ أحمد كامل:

أحال ناصر سيف مدير إدارة بني سويف التعليمية، اليوم السبت، مدرس تربية رياضية بمدرسة ابتدائية تابعة للإدارة، إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، لعدم تدريبه تلاميذ المدرسة على ترديد تحية العلم والنشيد الوطني.

وفاجأ مدير إدارة بني سويف التعليمية، عددًا من مدارس الإدارة، اليوم السبت، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، حيث فوجئ داخل أحد المدارس بعدم ترديد التلاميذ النشيد الوطني وتحية العلم، ما اضطره إلى طلب تدريب التلاميذ على ذلك.