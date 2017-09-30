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معز مسعود يعقد قرانه على المرشدة السياحية بسنت نورالدين - صور

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مصراوي Masrawy

معز مسعود يعقد قرانه على المرشدة السياحية بسنت نورالدين - صور

04:31 م السبت 30 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى شريف:​
فى حفل عائلي بسيط احتفل معز مسعود الباحث في قسم الإلهيات بجامعة كمبريدج بزواجه من بسنت نور الدين المدوّنة والمرشدة السياحية وذلك أمس الجمعة الموافق. واقتصر الحضور على عائلتي العروسين ومجموعة صغيرة من المقربين.
الجدير بالذكر أن مسعود انفصل عن زوجته الأولى.
وعرفت بسنت نور الدين، قرينة مسعود خلال الشهور الأخيرة بعد مجموعة من الفيديوهات التى نشرتها على صفحتها على "فيس بوك" تستعرض من خلالها أشهر الأماكن السياحية في .
وفي 30 مايو الماضي، أعرب الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عن سعادته بمقاطع الفيديو لبسنت نور الدين التي انتشرت في الآونة الأخيرة، معلقا: "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر".

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