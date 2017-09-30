إخلاء سبيل ابنة علاء الأسواني في اتهامها بإصابة "عامل دليفري" بأكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، اليوم السبت، بإخلاء سبيل ندى علاء الأسواني بضمان محل إقامتها، بعد سماع أقوالها في واقعة إصابتها "عامل دليفري" بحادث تصادم خلف مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء سير ابنة الكاتب الروائي علاء الأسواني، بسيارة ملاكى، بالقرب من أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، صدمت عامل "دليفرى" أثناء استقلاله دراجة بخارية لنقل الطلبات، ما أسفر عن إصابته بكسور في مختلف أنحاء الجسد.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية أمام مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقع وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.