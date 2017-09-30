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رسميًا.. الكونغو تحدد موعد الوصول لمواجهة الفراعنة

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رسميًا.. الكونغو تحدد موعد الوصول لمواجهة الفراعنة رسميًا.. الكونغو تحدد موعد الوصول لمواجهة الفراعنة

التحرير

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أخطر الاتحاد الكونغولي، نظيره اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رسميًا، بوصوله إلى برج العرب 7 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الفراعنة، بالجولة الخامسة، في تصفيات 2018.

ويتدرب منتخب الكونغو مرة واحدة باستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الوطني، ومن المقرر أن تبلغ عدد أفراد بعثة منتخب الكونغو 42 فردًا، ومن المحتمل أن يعتذر وزير الرياضة الكونغولي عن عدم الحضور مع البعثة، على أن يرسل نائبه بدلًا منه في حالة غيابه.

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وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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التحرير

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