بعد 4 جولات.. ماذا قدم الزمالك في الدوري؟ (تحليل)

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كتب-كريم عماد:

أنهى فريق الزمالك، تحت القيادة الفنية للمونتنجري نيبوشا، الـ4 جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، في المركز الثالث، برصيد 8 نقاط، من تعادلان أمام الإنتاج وإنبي، والفوز أمام الداخلية والمصري.

وتستعرض «التحرير» تقيم لأداء الفريق الأبيض تحت القيادة الفنية لنيبوشا، خلال الأربع جولات الأولى.

◄ خط الدفاع

في الأسابيع الثلاثة الأولى افتقد لاعبي الدفاع (محمود علاء - محمد مجدي) للانسجام، وظهرت بعض الأخطاء الفردية للثنائي، تسببت في استقبال مرمى الشناوي، لهدفين، بسبب سوء التمركز والتغطية من جانب مجدي وعلاء.

ويعاني خط دفاع الزمالك، من أزمة كبيرة في الربط مع خط الوسط الدفاعي، وكيفية بناء هاجمه للفريق، ولعلا خطة نيبوشا الهجومية، لم تظهر الخلال الدفاعي للفريق الأبيض وضعف قلبي الدفاع بشكل واضح إلا أن الكرات القليلة التي ظهر خلالها مدافعي الزمالك تنبا بوجود أزمة بخط الدفاع الأبيض.

يذكر أن الزمالك عانى خلال الثلاث جولات الأولى من غياب علي جبر بسبب الإصابة، لكنة عاد إلى التشكيلة الأساسية للفريق خلال مباراة أمس أمام إنبي، بجانب إصابة الونش.

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◄ خط الوسط

ظهر خط وسط الزمالك خلال مباريات الدوري الماضية، بصورة جيدة، وظهرا محمد أشرف روقا وأحمد داوودا بمستوى أكثر من رائع خلال المباريات وأصبحا من أهم عناصر الفريق الأساسية، وذلك لاعتماد نيبوشا على الضغط الهجومي، وزيادة عناصر نصف الملعب، لمساندة المهاجمين.

وظهر روقا وداوددا، في أكثر من مرة على حدود منطقة جزاء المنافس، وكان أبرزها هدفي محمد روقا خلال مبارايتي الداخلية والمصري، حيث يعتمد نيبوشا، على زيادة عدد المهاجمين على حدود منطقة الجزاء، بجانب الكرات العرضية من الأطراف، والتي نفذها مؤيد العجان وحازم إمام، بصورة جيدة، بجانب اختراقات عبدالله جمعة من الأطراف والذي يعد أفضل لاعب بالفريق الأبيض خلال المباريات الماضية.

◄ خط الهجوم

يعتمد الزمالك على الكرات العرضية بشكل كبير بجانب المهارات الفردية للاعبيه في اختراق دفاعات الفريق المنافس، حيث يبدأ الزمالك اللقاء برأس حربة وحيد وفي الحالة الهجومية يشكل كلا الطرفين جبهات ثنائية، سواء عبدالله جمعة وحازم إمام، أو مدبولى والعجان في الجبهة اليسرى.

واعتمد نيبوشا على الكرات العرضية المرسلة من حازم والعجان، بجانب المهارة الفردية لأحمد مدبولي، وتسديدات روقا، وافتقد الزمالك خلال اللقاءات الماضية، للمهاجم القوى، القادر على اقتناص أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء عقب البداية المبشرة، لكابونجو كاسونجو، أمام الإنتاج الحربي، ولكنه لم ياتى بجديد، عقب هدفه الوحيد.