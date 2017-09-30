سنوات من ركلات الجزاء المُهدرة.. «مرض الزمالك المُزمن»

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كتب: عاصم سلامة

لا يخفى على محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم، أن ضربة الجزاء تعد من أسهل فرص إحراز الأهداف أثناء المباريات، وذلك على العكس في نادي الزمالك الذي يعد استثناء في هذا الأمر، حيث إن ركلة الجزاء تُمثل مُعضلة كبيرة للقلعة البيضاء، حتى إن معظم الجماهير أصبحوا يتوقعون ضياع الركلة قبل تصويبها، وإحرازها على غير المتوقع يُعتبر نجاحا لا يسبقه مثيل.

وتستعرض «التحرير» أبرز ركلات الجزاء المهدرة للقلعة البيضاء في الأعوام القليلة الماضية.

- محمود فتح الله أمام الأهلي

اُقيمت الدورة الرباعية موسم 2013-2014، من دور واحد لتهديد هوية البطل، الزمالك كان متأخرًا بهدف أمام الأهلي في أولى المباريات وحصل على فرصة للعودة للقاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 67، لكن فتح الله أهدرها وهُزم الزمالك في المباراة وخسر الدوري العام.

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- كهربا أمام الأهلي

(كأس السوبر 2015)، دخل الزمالك اللقاء منتشيًا بفوزه على الأهلي في نهائي الكأس بهدفين نظيفين، تقدم الزمالك بهدف عبر لاعبه عمر جابر، وجاءت للزمالك فرصة لمضاعفة التقدم وقتل المباراة نظريًا، وقد تسبب تفوق نفسي للفارس الأبيض على المارد الأحمر في قادم اللقاءات، عن طريق ركلة جزاء لكن كهربا سددها وأهدرها، وسط إصرار من فيريرا المدير الفني وقتها على تسديد باسم مرسي لركلة الجزاء، وانتهى اللقاء بخسارة الزمالك للقب السوبر بهزيمته بثلاثة أهداف لهدفين.

محمود فتح الله أمام إنبي (الدوري العام 2010-2011)

الزمالك كان ينافس بقوة على بطولة الدوري العام تحت قيادة العميد حسام حسن وقتها، وخاض لقاء صعبا أمام إنبي العنيد واحتسبت للفارس الأبيض ركلة جزاء قد تضمن النقاط الثلاث للقلعة البيضاء في صراعها على اللقب، لكن فتح الله أهدرها وانتهي اللقاء سلبيًا، وفقد الزمالك نقطتين في موسم انتهى بتتويج غريمه التقليدي الأهلي بلقب الدوري العام.

أحمد دويدار أمام سموحة (الدوري العام 2015-2016)

كان الزمالك متأخرًا في النتيجة أمام سموحة تحت قيادة فنية للعالمي أحمد حسام ميدو بهدف نظيف، ركلة جزاء احتسبت للزمالك قبل النهاية بأربع دقائق لتمكنه من العودة في نتيجة اللقاء، وأهدر دويدار ركلة الجزاء، لكن تمكن الزمالك من حصد نقطة من اللقاء بعد تسجيل حمادة طلبة هدف التعادل.

أحمد علي أمام مازيمبي (دوري أبطال إفريقيا 2014)

الزمالك كان في موقف صعب بمجموعته بدوري أبطال إفريقيا، حاصدًا 3 نقاط في أول 3 جولات، الجولة الرابعة كانت أمام مازيمبي وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الـ18 ليتصدى لها أحمد علي ويهدرها وينتهي اللقاء سلبيًا، ويودع الزمالك البطولة في نهاية المطاف.

باسم مرسي أمام إنبي (الدوري العام 2017-2018)

بعد انطلاقة قوية للزمالك في بطولة الدوري حاصدًا 7 نقاط من 3 مباريات ووسط أداء جيد، واجه الزمالك نظيره إنبي «العشري» في لقاء صعب، قليل الفُرص، وحصل الزمالك على ركلة جزاء قد تمنحه الـ3 نقاط والصدارة، باسم مرسي أهدرها، واكتفى الزمالك بنقطة وحيدة.