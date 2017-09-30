بالفيديو.. جدد "تيشيرتك" الأبيض بشكل مختلف وغير مكلف

كتبت - ندى غنيم:

تميل الفتيات للتنوع في الملابس والألوان، وكذلك الشباب، وإذا كنت من محبي التجديد في ملابسك، فإليك طريقة سهلة وغير مكلفة تجعلك تعطي من "لتيشيرت" الأبيض القديم مظهر جديد ومختلف تمامًا، وبشكل بسيط وسريع، بحسب موقع "wikihow".

الأدوات:

- تيشيرت أبيض "يفضل أن يكون قطنيًا"

- ألوان صبغة

- قفازات

- صودا و يوريا

- حوض به ماء دافيء

- حزمة لربط التشيرت

- أكياس بلاستيك

- مناديل

- عصا خشبية

الطريقة:

- لصبغ التيشيرت يجب نقعه في الماء الدافئ (لا تستخدم الماء الذي حار جدًا أو باردًا جدًا) و معه قليل من الصودا "يجب ارتداء القفازات لأن الصودا الكاوية لها تأثير علي الجلد).

- أضف بضع ملاعق كبيرة من ملح الطعام، وتأكد من خلط المكونات جيدًا قبل إضافة التيشيرت لمدة 10 دقيقة.

- بعد النقع قم بعصر التيشيرت جيدًا حتى يلتصق به اللون بشكل جيد (يمكنك وضعه في الغسالة لعصره بشكل أسهل) ثم اتركه يجف تمامًا.

- ضع القميص على سطح مستوي ثم قم بوضع العصا رئسيا في وسط القميص وابدء في لفها في اتجاه عقارب الساعة حتى يكون لديك شكل دائري - يمكنك أيضاً تحويل عكس اتجاه عقارب الساعة إذا كنت تفضل.

- قم بسحب العصا بحذر ثم قم بربط التيشيرت برباط مطاطي "الأستيك " بشكل عشوائي.

- قم بتغطية المكان الذي ستضع به الصبغة جيدًا، ثم ابدء بوضع كل لون من ألوان الصبغة على جزء من التيشيرت.

- اتركه بضع دقائق ثم قم بوضعه على الجانب الآخر، ثم قم بصبغه هو أيضاً بنفس الطريقة.

- بعد الانتهاء قم ضع التيشيرت في كيس بلاستيك واتركه في مكان دافئ لمدة 24 لا تقل عن ساعة حتى تثبت الصبغة تمامًا.

- قم بوضع التيشيرت تحت الصنبور حتى تتخلص من الوان الصبغة الزائدة ثم قم بشطفه و اتركه يجف، و الآن أصبح جاهزًا.