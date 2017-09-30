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بالصور.. أجانب يشاركون أبناء الإسكندرية في تنظيف الشواطئ من مخلفات المصطافين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أجانب يشاركون أبناء الإسكندرية في تنظيف الشواطئ من مخلفات المصطافين

04:40 م السبت 30 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد البدري:

نظم فريق الاسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، حملة لتنظيف شواطئ المحافظة، اليوم السبت، بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب، في إطار الحفاظ على سلامة الكائنات البحرية من المخلفات التي تتعرض حياتها للخطر.

يأتي ذلك بعد انتهاء موسم الصيف ورحيل آلاف المصطافين الذين خلف بعضهم أطنانًا من المخلفات، سواء على الشواطئ أو داخل المياه، والتي اعتبرها أعضاء الحملة أمرًا غير مقبول، لاسيما وأنها قد تسبب بشكل أساسي في الإضرار بالحياة البرية للكائنات البحرية، والتي يقع الاهتمام بسلامتها على رأس أولوياتهم.

وقالت مي جواد حمادة، عضو فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البريو: "إن الفعالية تمت بعد قيام أعضاء الفريق تحت إشراف عامر محمود، بحصر لجميع شواطئ الإسكندرية، بدءًا من منقطة المندرة شرقًا وحتى رأس التين غربًا واختيار الشواطئ التي تحتاج للتنظيف".

وأشارت إلى أن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من طلاب وطالبات ومدرسين سكندريين من مدارس "ليبرتي، والرمل، وشدس الأمريكية، وشامبليون" بالإضافة إلى أعضاء أندية انتراكت وروتاركت بفروعها المختلفة بالمحافظة، وعدد من المشاركين الأجانب ومنهم " باربرا هالتمان" عضو الفريق، ومدام كاثرين من مدرسة شامبليون.

ولفتت إلى أن الفعالية شهدت أيضًا مشاركة من شخصيات عامة ومسؤولين مصريين وأجانب، منهم "ويندي فريمان" قنصل عام انجلترا في الإسكندرية بصفتها عضو شرفي للفريق، النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة للخدمات البيئية.

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