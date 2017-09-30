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قرار جديد من النيابة ضد 3 ضباط ضُبطوا متلبسين بالحشيش والترامادول والأفيون

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل 3 ضباط شرطة ضبطوا بمواد مخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدي

04:31 م السبت 30 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل 3 ضباط شرطة ضبطوا بمواد مخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدي

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس بإشراف المحامي العام التحقيق مع الضباط 4 ضباط متهمين في 3 وقائع حيازة مواد مخدرة، بقصد التعاطي، تم ضبطهم بنفق الشهيد أحمد حمدي وقررت النيابة إخلاء سبيل 3 ضباط وشابين مدنيين بكفالة مالية.

وكانت نيابة الجناين، حققت مع النقيبين "هـ . أ"، و" م. ب" معاوني مباحث قسم نويبع بجنوب سيناء، واللذان تم ضبطهما بساحة التفتيش بالمنفذ الشرقي بنفق الشهيد أحمد حمدي، وعثر بحوزتهما على 3 مطاوي، وصباعين حشيش وزنا 10 جرامات، و20 قرص ترامادول مخدر، وأنكر الضابطان أي صلة لهما بالمضبوطات وقالا إنهما لا يتعاطيان أي مواد مخدرة.

وقررت النيابة إجراء تحليل دم للمتهمين بمعرفة الطب الشرعي، وإخلاء سبيلهما بكفالة 2000 جنيه لكل منهما.

كما باشرت النيابة التحقيق مع ملازم أول التابع لمديرية أمن شمال سيناء، وشابين، تم ضبطهما بالنفق أيضا، وعثر بحوزتهما على سيجارتين حشيش و22 قرص مخدر، وأنكر المتهمون الثلاث صلتهم بالمضبوطات أيضا، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم، وإجراء تحليل مخدرات للضابط، حيث عثرت قوة تأمين النفق على المواد المخدرة في سيارته.

بينما لم ينته التحقيق مع الضابط الرابع "أ. ش" ملازم أول، والذي تم ضبطه في النفق مستقلا سيارته الملاكي وبحوزته 10 جرام من مخدر الحشيش، و10 أقراص من عقار الترامادول المخدر، وقطعة أفيون وزنت 5 جرامات.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن السويس، إن الضباط سيجري إحالتهم للمحكمة التأديبية وتوقيع الجزاء المنصوص عليه قانونا إذا ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وكان ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المكلفين بتأمين النفق ألقوا القبض على الضباط بتهمة حيازة مواد مخدرة عقب تفتيش سيارتهم باستخدام عناصر الفحص "الكلاب البوليسية".

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