بعد زواجها من الداعية «معز مسعود».. 7 معلومات عن بسنت نور الدين

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فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور من عقد قران الداعية الإسلامي "معز مسعود"، أمس الجمعة، على المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي حازت على شهرة واسعة على "السوشيال ميديا" بترويجها للأماكن السياحية.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن "بسنت نور الدين"..

1- من أبناء محافظة المنوفية، وتبلغ من العمر ٢٨عاما.

2- تخرجت في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2009.

3- عملت بمجال الإرشاد السياحي لمدة تقرب من 8 سنوات.

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4- أثارت ضجة في شهر مارس الماضي بعد نشر مقاطع فيديو قامت فيها بجولات سياحية، وحظيت على نسب مشاهدات عالية تخطت 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر.



5- أشاد بدورها "مجدي شاكر"، مدير الإدارة العلمية بوزارة الآثار، حيث قال عنها إنها استطاعت فعل ما عجزت عنه الوزارة بطريقة مختلفة وكاميرا بسيطة.

6- عن فكرة تصويرها الأماكن السياحية، قالت "بسنت" في إبريل الماضي، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي" عبر فضائية cbc، إن أصدقاءها هم من طلبوا منها تسجيل فيديوهات عن زياراتها للأماكن الأثرية ونشرها عبر السوشيال ميديا، وفوجئت بالإقبال الكثيف عليها.



7- يتابع حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" أكثر من 600 ألف مستخدم.