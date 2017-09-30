جنح الدقي تُغرم مجدي عبد الغني 5 آلاف جنيه في اتهامه بالبلاغ الكاذب
جنح الدقي تُغرم مجدي عبد الغني 5 آلاف جنيه في اتهامه بالبلاغ الكاذب
04:23 م السبت 30 سبتمبر 2017
مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة ا
كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بتغريم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 5 آلاف جنيه، في اتهامه بالبلاغ الكاذب بالقضية رقم 13300 لسنة 2017.
كان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أقام بلاغًا برقم 31838 لسنة 2017، يتهم فيه شقيقه مصطفى سيد عبد الغني، بالاستيلاء على أموال أسرته وأشقائه.
وجاء في الدعوى أن شقيق مجدي عبد الغني، اتهمه بالبلاغ الكاذب ضده، بعد حفظ التحقيقات في البلاغ.
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