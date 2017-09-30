إحالة صاحب "سنتر تجميل" للمحكمة بتهمة النصب على سعودية في 200 ألف ريال

كتبت - نور العمرسي:

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، بإحالة أوراق قضية متهم فيها صاحب سنتر تجميل، بالنصب على سيدة سعودية الجنسية، للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.

كانت محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم "أحمد.ل" صاحب سنتر تجميل، بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل السعودية.

وقالت "ن.أ" 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في مصر خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم "أحمد.ل"، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميل.

وأضافت الضحية في حديثها لمصراوي، أن المتهم أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل السعودية، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها السعودية أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، كمقدم تعاقد من المبلغ الكلي البالغ 59500 ألف دولار، مقابل إرساله بضائع تحوي "كريمات وشامبوهات".

ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: "حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك".

وأقامت المجني عليها دعوى أمام محكمة جنح النزهة تتهم المتهم بالنصب عليها، وتبين أنه متهم في 25 قضية أخرى، منها "شيكات وتبديد وسرقة"، وهارب من حكم حبس سنة في القضية رقم 206 لسنة 2016 النزهة، قائلة "وقتها علمت أنني وقعت في أيدي نصاب محترف"، لكنه تثق في القضاء المصري لإنصافها.