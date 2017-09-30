أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إحالة صاحب "سنتر تجميل" للمحكمة بتهمة النصب على سعودية في 200 ألف ريال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة صاحب "سنتر تجميل" للمحكمة بتهمة النصب على سعودية في 200 ألف ريال

04:19 م السبت 30 سبتمبر 2017

كتبت - نور العمرسي:

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، بإحالة أوراق قضية متهم فيها صاحب سنتر تجميل، بالنصب على سيدة سعودية الجنسية، للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.

كانت محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم "أحمد.ل" صاحب سنتر تجميل، بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل .

وقالت "ن.أ" 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم "أحمد.ل"، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميل.

وأضافت الضحية في حديثها لمصراوي، أن المتهم أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل السعودية، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها السعودية أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، كمقدم تعاقد من المبلغ الكلي البالغ 59500 ألف دولار، مقابل إرساله بضائع تحوي "كريمات وشامبوهات".

ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: "حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك".

وأقامت المجني عليها دعوى أمام محكمة جنح النزهة تتهم المتهم بالنصب عليها، وتبين أنه متهم في 25 قضية أخرى، منها "شيكات وتبديد وسرقة"، وهارب من حكم حبس سنة في القضية رقم 206 لسنة 2016 النزهة، قائلة "وقتها علمت أنني وقعت في أيدي نصاب محترف"، لكنه تثق في القضاء المصري لإنصافها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من "مجلس الدولة" إلى "هيومان رايتس".. هكذا أرسى القضاء المصري مبادئ

    أخبار

  • في سابقة قضائية فريدة.. إعلامية تقاضى والدها المرشح الرئاسي السابق

    أخبار

  • هل يملك القضاء حق الحكم بمنع ارتداء النقاب نهائيًا في مصر؟

    أخبار

  • ضبط شخص استولى من ضحاياه على نصف مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج

    أخبار

إعلان

bcc6b7bc73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة