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ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بالجيزة

04:07 م السبت 30 سبتمبر 2017

ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بالجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط ثلاثة مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بمنطقة الصف بالجيزة.

وعقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة لجنة فنية من الجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة لاستهداف 3 مصانع لإنتاج وتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط "مصنع أسمدة" بدون ترخيص كائن بمنطقة "عرب أبوساعد" بالصف، وضبط المدعو "سيد.ح"، 21 سنة، المدير المسئول، وتم العثور بداخل المصنع على 100 طن أسمدة، و250 طن مواد خام مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات.

كما تم ضبط "مصنع أسمدة" بدون ترخيص كائن "عرب أبوساعد" بالصف، وضبط "حسن.ع"، 23 سنة، المدير المسئول، وتم العثور بداخل المصنع على 100 طن أسمدة، و 250 طن مواد خام مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات، وضبط "مصنع أسمدة" بدون ترخيص كائن بذات المنطقة، وضبط المدعو "شعبان.ص" 22 سنة، المدير المسئول، وتم العثور بداخل المصنع على 150 طن أسمدة، و 210 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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