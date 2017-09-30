الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى الحدود السورية

هطاي (تركيا)- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إضافية إلى وحداته قرب الحدود مع سوريا، في منطقة "جيلفا جوزو" بقضاء الريحانية، التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، السبت، بأن قافلة تضم 20 مركبة، بينها آليات بناء وإسعاف، توجهت نحو المنطقة الحدودية في الريحانية.

وأضافت أن الآليات والمستلزمات أرسلت إلى الوحدات على الشريط الحدودي مع سوريا.

يشار إلى أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سورية بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.

تأتي هذه التعزيزات عقب قيام الجيش التركي، وفقا لوسائل اعلام تركية، بإرسال قوات ومركبات مدرعة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى الجانب السوري في إطار التحضيرات لإقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب، بموجب اتفاق أستانة.