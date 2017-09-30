عشرات القتلى في الكونغو الديموقراطية إثر تحطم طائرة عسكرية

كينشاسا – (أ ف ب):

أعلنت مصادر متطابقة أن طائرة نقل من طراز "انطونوف" تابعة للجيش الكونغولي تحطمت صباح السبت على بعد حوالى مئة متر غرب كينشاسا ما أسفر عن سقوط "عشرات" القتلى من ركابها.

وقال مصدر في مطار كينشاسا طالبا عدم كشف هويته إن الطائرة التي كانت قد أقلعت متوجهة إلى كيفو كانت تقل "عشرات الأشخاص".

وتحطمت الطائرة في منطقة نسيله التي تشكل جزءا من كينشاسا الكبرى، على بعد نحو مئة متر عن وسط العاصمة الكونغولية.

وقال مصدر في البلدية لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته إنه ليس هناك "أي ناج".

وأشار مصدر في قيادة الجيش إلى أن الطائرة التي كان يقودها طيار روسي، كانت تحمل "مركبتين وعتاد" بالإضافة الى موظفين عسكريين مرافقين.

وبحسب المصدر نفسه، كان هناك "بين 20 و30 موظفا" على متن الطائرة التي أقلعت من مطار ندولو في وسط العاصمة.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن الحادث وقع عند الساعة 08,50 (07,50 ت غ) وأكد أنه رأى الطائرة "تسقط"، لكن من دون تصاعد دخان.