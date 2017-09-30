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"تموين أسوان" تنفي وجود عطر "ريلاكس" القاتل بمحلات وصيدليات المحافظة

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مصراوي Masrawy

"تموين أسوان" تنفي وجود عطر "ريلاكس" القاتل بمحلات وصيدليات المحافظة

04:09 م السبت 30 سبتمبر 2017

حسام العربى

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية بأسوان، حملات مكثفة بالأسواق، عقب تسلمها خطاب تحذيري من وزارة التموين، قطاع الرقابة والمعاملات التجارية، بشأن البحث عن عطر له مضار صحية كبيرة، قد يسبب الوفاة يسمى "ريلاكس"

وقال حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه بالفعل تم تنفيذ حملات مكبرة استهدفت جميع مراكز المحافظة لمراقبة تداول العطر، ومصادرته حال تواجده، حيث أسفرت هذه الحملات على عدم العثور على العطر.

وأشار العربي إلى أنه في المقابل تم تكثيف البحث داخل الصيدليات ومحال بيع العطور ومستحضرات التجميل، حيث لم يثبت تواجده فعليا في الأسواق.

ووجه وكيل وزارة التموين رسالة طمأنة للمواطنين بأنه لا تخوف تماما من استخدام العطور المعروضة في الأسواق في ظل حملات التحذيرات التي أطلقها البعض.

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