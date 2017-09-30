أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أحمد.. أصيب بسرطان الدم فتخلص من حياته شنقا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أحمد.. أصيب بسرطان الدم فتخلص من حياته شنقا

03:42 م السبت 30 سبتمبر 2017

أحمد.. أصيب بسرطان الدم فتخلص من حياته شنقا

تصرح بدفن جثة شاب انتحر

السويس - حسام الدين أحمد:

صرحت نيابة السويس، اليوم السبت، بدفن جثة شاب انتحر بشنق نفسه داخل منزله بمدينة السلام التابعة لحي فيصل، وتسلمت الأسرة الجثمان من مشرحة السويس.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم فيصل بالواقعة، وتبين أن الشاب "أحمد . م . ف" يدير محلاً لبيع دواجن بمدينة السلام، وأصيب منذ فترة بمرض سرطان الدم، وعقب ذلك ساءت حالته النفسية نتيجة لمعاناته مع المرض.

وقالت أسرة الشاب، إنه صعد لسطح المنزل، مساء أمس الجمعة، وعلق حبلاً في أحد الأعمدة وشنق نفسه.

وبفحص الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا" الخنق وعدم وصول الهواء للرئة، وهو ما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع طالب "مجهول الهوية" صدمته سيارة في السويس

    أخبار

  • مصرع طفل صعقا بالكهرباء في البحيرة.. "عبث بالأسلاك"

    أخبار

  • حبس 4 أشخاص طعنوا مستخلص جمركي لسرقته بالسويس

    أخبار

  • حبس نقيب شرطة ضبط بحوزته 85 تذكرة "هيروين" في نفق الشهيد أحمد حمدي

    أخبار

إعلان

70495ee266.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية