أحمد.. أصيب بسرطان الدم فتخلص من حياته شنقا
أحمد.. أصيب بسرطان الدم فتخلص من حياته شنقا
03:42 م السبت 30 سبتمبر 2017
تصرح بدفن جثة شاب انتحر
السويس - حسام الدين أحمد:
صرحت نيابة السويس، اليوم السبت، بدفن جثة شاب انتحر بشنق نفسه داخل منزله بمدينة السلام التابعة لحي فيصل، وتسلمت الأسرة الجثمان من مشرحة السويس.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم فيصل بالواقعة، وتبين أن الشاب "أحمد . م . ف" يدير محلاً لبيع دواجن بمدينة السلام، وأصيب منذ فترة بمرض سرطان الدم، وعقب ذلك ساءت حالته النفسية نتيجة لمعاناته مع المرض.
وقالت أسرة الشاب، إنه صعد لسطح المنزل، مساء أمس الجمعة، وعلق حبلاً في أحد الأعمدة وشنق نفسه.
وبفحص الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا" الخنق وعدم وصول الهواء للرئة، وهو ما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
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