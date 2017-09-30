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الطيران: لم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات بين مصر وروسيا

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الطيران: لم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات بين مصر وروسيا الطيران: لم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات بين مصر وروسيا

التحرير

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قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

وأضاف فتحي، في تصريح له، اليوم السبت، إنه فور الاتفاق النهائى على موعد استئناف الرحلات سوف يتم الإعلان عنها، وتحديد أعداد الرحلات والمطارات التي سوف تسافر إليها.

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وذكر أن أعداد الرحلات بين البلدين أمر تجاري بحت، وسيتم تحديده عقب الإعلان عن استئناف حركة الطيران بين البلدين، متابعا أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي رحلات من ، واجتازت كل التفتيشات الأخيرة التى قامت بها روسيا وغيرها من الدول.

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التحرير

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