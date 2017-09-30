لماذا أرسل «القومي لحقوق الإنسان» تقريره للرئاسة دون علم أعضائه؟

التحرير

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على مدى أربع سنوات مضت منذ تشكيله، أزمات عديدة واجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وقضايا كانت بارزة باهتماماته الفترة الأخيرة كرفض قانون الجمعيات الأهلية والمطالبة بتعديله، والدعوة للقضاء على ظاهرة التعذيب بأماكن الاحتجاز، حسب ما سرِّبَ من تقرير المجلس، وعن ضحايا الحوادث الإرهابية وجهود الدولة التي شنتها في حربها على الإرهاب.

إلا أن التقرير -غير المعلن بشكل رسمي- رغم الخطوط العريضة التي تم الإعلان عما تضمنته بنوده، لاقى هجوم واستنكار عدد من الأعضاء، ويمهد لخلاف محتمل حدوثه بآخر اجتماعات المجلس في الأربعاء من أكتوبر المقبل، حسب تصريحاتهم.

أزمة محتملة

جورج إسحق قال إنه لا يعلم السبب الذي جعل المجلس يرسل التقرير في صورته النهائية للحكومة والرئاسة، دون أخذ رأي عدد من أعضائه، على الرغم من مناقشة عدد من الخطوط العريضة لهذا التقرير معهم من قبل.

وفي تصريحاته لـ"التحرير" أوضح إسحق أنه خلال اجتماع المجلس المزمع عقده الأربعاء المقبل، سيتم عرض تقرير مواز تم إعداده من قبل عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، يناقش كل التوصيات والعقبات والأزمات التي تعاملت معها اللجان خلال 4 سنوات منذ تشكيل المجلس.

كما أوضح أن التقرير تضمن عددا من القضايا التي تعرض لها المجلس وفقًا للخطوط العريضة التي عرضَت عليهم، منها التعذيب بأماكن الاحتجاز والسجون، والتشريعات المعادية لحقوق الإنسان، والتي أدت لحدوث هجمة على المجتمع المدني بمصر، وذلك كما حدث بأزمة قانون الجمعيات الأهلية، كما ذكر.

وعن أداء المجلس أشار إسحق إلى أنه يتحدى أن يتم تشكيل المجلس المقبل بنفس التشكيل الحالي قائلًا: هذا المجلس أدى دوره بالرغم من المناخ الصعب الذي واجهه بكافة الأزمات التي تحدث عنها، وشهد تنوعًا لن يستطيع أحد أن يشكل مثله مرة أخرى.

الأمن سيتدخل بالتشكيل الجديد

وفي سياق مغاير أوضح النائب سمير غطاس -المستقيل من لجنة حقوق إنسان النواب- أن إرسال التقرير بهذه الطريقة دون التشاور مع أعضاء المجلس، يرجع لاعتبارات كثيرة أهمها الهجمة التي طالت مصر من الكونجرس والأمم المتحدة بسبب حالة حقوق الإنسان.

وفي تصريحات خاصة لـ"التحرير" فجَّر النائب مفاجأة بشأن التشكيل الجديد للمجلس، وذلك بأن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستتدخل بالتشكيل، وسيتم إرسال ترشيحات من اللجنة للرئيس السيسي، إما أن يُصدِّق عليها، أو يُجري تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف ثم يتم الإعلان عنها.

وأشار غطاس إلى أن الطريقة التي سيتم اختيار أعضاء المجلس الجديد بها كانت لجنة حقوق إنسان النواب وقت عضويته بها تنوي اتخاذها للمساهمة في تشكيل المجلس، وذلك في إطار التعاون والاختصاص النوعي للجنة بالبرلمان، لكن الأمر الآن أصبح مختلفا تمامًا، معلقًا على ذلك: التشكيل الآن سيكون حكوميًا وغالبًا أمني من الدرجة الأولى، وذلك وفق الترشيحات التي سترسلها اللجنة للرئيس.

غطاس أيضًا رأى أن المجلس أدى دوره بشكل لا بأس به في حدود القوانين واللوائح المتاحة، قائلًا: المجلس قام بدوره في ظل وجود هامش بسيط من الاستقلال، أتمنى أن يتم الحفاظ على هذا الهامش، ولا أعتقد ذلك في ظل التشكيل الجديد الذي سيتدخل الأمن به.

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مصدر: التقرير سيعرض على الرأي العام

أوضح مصدر -طلب عدم ذكر اسمه- لـ"التحرير" أن الاجتماع الذي سيتم تشكيله الأربعاء المقبل سيفجر كافة الأزمات التي كان من المفترض مناقشتها بشكل واضح بالتقرير الذي أرسلته رئاسة المجلس للرئاسة والحكومة، كما سيتم الإعلان عن كافة النقاط التي لم يتم ذكرها بالتقرير، وسُتعرَض على وسائل الإعلام إن لم يتم رفعها للرئاسة والحكومة وعرضها على الرأي العام.

وأشار المصدر إلى أن التقرير الذي أعده شكر، سيتحدث عن كافة البنود التي تعلقت بمجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية -التي لم تذكر بالتقرير المرسل للرئاسة والحكومة- وعن التقارير الدولية التي تحدثت عن حقوق الإنسان في مصر، وعن الدور الذي قامت به مصر في مواجهة المواقف التي اتخِذَت ضدها بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة المجتمع المدني.

المجلس أنقذ مصر من أزمات دولية

أما الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس فرأى أنه لا توجد أية أزمة في إرسال التقرير دون أخذ رأي أعضاء به، مشيرًا إلى أنه لم يسأل عن التقرير وما تضمنه من أبواب وخطوط عريضة على عكس زملائه، معلقًا: هذا أمر مهني يتعلق بتقرير يرصد أعمال لجان المجلس بفترته، ولا توجد لدي أزمة في إصداره بدون علمي ما تضمنه، فهو في النهاية تحصيل حاصل، حسب تعبيره.

وأوضح سلام أن الأمر الذي يهمه بالتشكيل المقبل هو أن يتم الإبقاء على لجنة الصحة، حتى تتوسع في أنشطتها وتتدخل بكل الأزمات المتعلقة بمجال الصحة، متمنيًا أن يتم تشكيل لجنة جديدة للتعليم باعتبارها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن إغفالها.

وعن دور المجلس بفترة الأربعة أعوام السابقة، قال سلام إن المجلس أخرج مصر من أزمات دولية عديدة، أهمها عودة عضوية القاهرة بمجلس الأمن والسلم الإفريقي بعد تجميد عضويته إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ساهم أيضًا في القيام بدور إيجابي خلال فترة غياب البرلمان قبل انتخابه عام 2015.

الداخلية: حقوق الإنسان على رأس أولوياتنا ولا تهاون مع أي تجاوز

على الجانب الآخر قال مصدر أمني إن اللواء عبد الغفار وزير الداخلية يشدد على ضرروة نهج مواثيق حقوق الإنسان بجانب العمل الأمني ومهامه المختلفة، مطالبا الضباط بالحفاظ على كرامة المواطنين.

وأضاف المصدر أن الوزير أكد في أكثر لقاء مع الضباط على أن سياسة الوزارة لا تتسامح مع أي متجاوز، وتحرص على مساءلته، تقويمًا وتحصينًا للأداء الأمني من المثالب التي تشوه الجهود والتضحيات المخلصة التى تُقدم لتحقيق أمن المواطن واستقرار الوطن، وأن استخدام القوة فى غير موضعها أمر مرفوض تماما، كما أن عدم استخدام القوة المناسبة في موضعها أمر آخر مرفوض.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الوزارة شددت على ضرورة التجاوب السريع مع بلاغات المواطنين والتفاعل مع شكواهم، لافتا إلى أن ذلك يبعث برسائل إيجابية للمواطنين، ويزيد من تكاتفهم ودعمهم لجهود رجال الشرطة خلال المرحلة الحالية لتحقيق مظلة الأمن، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يشهد تحديًا جديدًا خلال تلك المرحلة، وهو أن يؤدي رجال الشرطة دورهم بالقوة والحسم المطلوب لإنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتسلم تقرير المجلس الذي تم إعداده عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بكافة المجالات والأصعدة.

كان محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد قال الأربعاء الماضي، إنه أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن التقرير يرصد الفترة من إبريل 2016 لنهاية يونيو الماضي، وذلك عن حالة حقوق الإنسان والتحديات التي واجهت عمل المجلس والظروف المحيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي لم يتم عرضه على كل أعضاء المجلس، ناقش التعذيب داخل أماكن الاحتجاز منها واقعة مجدي مكين ضحية قسم الأميرية، والتحديات التي واجهها المجلس بعدم الأخذ بتوصياته من مجلس النواب بقانون الجمعيات الأهلية وعدد من الأزمات التي تتعلق بمنظمات المجتمع المدني، وأزمة الملف المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب قرار الحكومة بتعويم الجنيه.