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وفاة آخر قادة الشرطة السرية في النظام الشيوعي في رومانيا

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مصراوي Masrawy

وفاة آخر قادة الشرطة السرية في النظام الشيوعي في رومانيا

03:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

وفاة آخر قادة الشرطة السرية في النظام الشيوعي في رومانيا

الشرطة الرومانية - أرشيفية

بوخارست - (د ب أ):

توفي آخر قادة الشرطة السرية الرومانية، الجنرال ايوليان فلاد، في بوخارست عن عمر ناهز 86 عاما.

أوردت النبأ وكالة "ميديا فاكس" للأنباء ووسائل إعلام رومانية أخرى اليوم السبت .

وكان فلاد منسقا بالجهات الأمنية في الفترة من عام 1987 حتى النهاية الدموية لنظام نيكولاي تشاوسيسكو في ديسمبر 1989.

وبسبب اشتراكه في مسؤولية إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين ضد تشاوسيسكو، تم اعتقال فلاد في 31 أكتوبر 1989، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، قضى أربع سنوات منها.

وتمت الإطاحة بتشاوسيسكو في 25 ديسمبر 1989، وتم إعدامه إلى جانب زوجته إلينا، بعد محاكمة مثيرة للجدل.

وفي الفترة من عامي 1952 حتى 1977، عمل فلاد كمدرب لضباط وزارة الداخلية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، كان يعمل في ضابطا بارزا في اكاديمية التدريب.

وبعدها، تم ترقيته إلى منصب سكرتير الدولة بوزارة الداخلية، ليصبح نائب وزير الداخلية في عام 1984

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مصراوي Masrawy

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