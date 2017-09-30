بالصور.. "عبد العاطي" و"البنا" يزرعان نخلة بمدرسة ابتدائية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

غرس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، رافقتهما صوفيا فال، وزيرة الري بدولة جنوب السودان، اليوم السبت، أشجار نخيل بمدرسة قرية الراشدة الابتدائية بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

من جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة تنفذ حاليًا مبادرة "ازرع نخلة" بجميع مدارس وأحياء المحافظة السكنية بمراكزها الخمسة بدلاً من زراعة أشجار الزينة.

وأضاف الزملوط، أن زيارة الوفد لمركز الداخلة تتضمن وضع حجر أساس مركز تدريب للنخالين بمدينة موط، بدعم من وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، وتفقد مزرعة لمستثمر سعودي، كمزرعة نموذجية في نظم الري المطور وإنتاج أصناف جديدة من أشجار النخيل، وهي أصناف المجدول والبرحي.

كانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت وزيري الري والزراعة، اليوم السبت، لافتتاح عدة مشروعات، ضمن خطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.