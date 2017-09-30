بالصور.. 15 جهة تشارك في سيناريو عملي لمواجهة السيول بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

نفذت أجهزة محافظة أسوان اليوم السبت، بتنفيذ سيناريو تجربة واختبار عملي لإدارة أزمة السيول بمنطقة خور أبوسبيرة، تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة اللواء هاني محمود، وذلك بعد إبلاغ مركز عمليات المحافظة الجهات المشاركة في خطة المواجهة بسوء حالة الطقس وبدء تساقط الأمطار على المنطقة.

وتم تحريك عناصر إدارة الأزمة والتي تضم كافة الجهات المعينة بإجمالي 15 جهة إلى موقع الحدث في وقت قياسي للتعامل العملي معها وتخفيف تداعياتها وآثارها السلبية على المواطنين.

وأوضح هاني محمود، أن سيناريو البيان العملي بدأ بعد الإبلاغ بحدوث أمطار غزيرة بقطع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي المياه وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة وأوقفت إدارة مرور أسوان تحرك المركبات على الطرق المتضررة وأيضًا الطرق السريعة الموصلة إليها، فيما تقوم مديرية الطرق والنقل بسرعة فتح وتشغيل الطرق المضارة وتمهيد الطرق لسيارات مجابهة الأزمة وتشغيل الطرق البديلة.

ولفت إلى أنه مع استمرار البلاغات لحدوث تصدعات وانهيارات بجدران أحد المنازل وحدوث إصابات، بجانب انهيار لأحد الحظائر يتم توجيه تعليمات للوحدة القروية بسرعة إخلاء المنزل من جميع المقيمين به ونقلهم لمركز شباب المنطقة، حيث تم إقامة معسكر إيواء يضم جانب لمخيمات الرجال وآخر للسيدات والأطفال وتوفير الوجبات الطازجة والجافة للمتضررين بالتنسيق مع مديرتي التموين والتربية والتعليم والوحدة المحلية بالقرية.

وأضاف السكرتير العام، أن مرفق الإسعاف ينقل المصابين للوحدة الصحية بالقرية لتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لهم، فيما تقوم فرق طبية متنقلة بالمرور على المنازل لتقديم الإسعافات الأولية والأمصال في حالة حدوث لدغات من الحشرات الضارة والزواحف بجانب رشها بالمبيدات لمنع أي أمراض وبائية، بالإضافة إلى قيام مديرية الري بالمرور الميداني للتأكد من جاهزية مخرات السيول الصناعية والطبيعية والتي يصل عددها إلى 82 مخر سيول صناعي وطبيعي بطول مدن وقرى المحافظة حيث تم تطهيرها بالكامل من أي عوائق.

وفي ختام البيان تفقد السكرتير العام الأعمال الجارية بالبحيرة الصناعية بخور أبوسبيرة والتي تنفذها وزارة الري، حيث تعتبر من أطول البحيرات على مستوى المحافظة وتستوعب نحو 2 مليون م3 من المياه وتأتي هذه البحيرة ضمن 6 بحيرات صناعية، و13 سد إعاقة لتجميع مياه السيول.