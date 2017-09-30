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بالصور.. وصول فوج سياحي "إنجليزي" لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول فوج سياحي "إنجليزي" لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس في سوهاج

03:54 م السبت 30 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، وصول فوج سياحي إنجليزي إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا جنوب المحافظة.

وأوضح "عبد المنعم" أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

وأوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى مرسى البلينا السياحي، ثم زار المنطقة الأثرية بأبيدوس، وأنه جرى استقبالهم بتقديم الزهور والدليل السياحي لمحافظة سوهاج، فيما عبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.

وأضاف رفاعي، أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الفوج.

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