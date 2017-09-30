26,6 مليون دولار منحة مصرية لتطوير قطاع الري بجنوب السودان

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، "صوفيا فال جاى" وزيرة الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق لها في مستهل زيارتها إلى القاهرة خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2017.

وبدأت صباح اليوم، فعاليات الجولة التفقدية التي يقوم بها الدكتور عبد العاطي بصحبة الوزيرة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم لتفقد مشروعات الوزارة المختلفة في مجال الرى والزراعة المقامة في المحافظتين.

يذكر أن مشروعات التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان والتي تتضمن حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لدولة جنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار وذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في 18 أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، إن مشروعات التعاون الثنائى بين مصر وجنوب السودان قد حققت العديد من النجاحات والتي تشمل تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة المواطنين الجنوب سودانيين فى المناطق المعزولة التى لا تصل اليها الخدمات الأساسية مثل مشروع توفير مياه الشرب الصالحة عن طريق حفر وتجهيز عدد (30) بئر جوفى مزودة بمجمعات وشبكات توزيع لتأمين مياه الشرب النقية لحوالي (100-150) ألف مواطن جنوب سودانى.

وأكد عبد العاطي، على أنه لابد من الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية فى مشروعات التعاون الفنى فى جنوب السودان فى شتى المجالات، على الرغم من الصعوبات التى واجهت هذا التعاون والصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر حالياً، لتنمية مجتمع جنوب السودان ورفع مستوى المعيشة لشعب جنوب السودان الشقيق، كذلك ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية التى قد تعوق مسيرة التعاون بين مصر وجنوب السودان لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وهو الهدف الذى تعتبره مصر أمر حتمي للنهوض بالأجيال القادمة بالشكل الذى يؤكد للجميع أن المصالح المشتركة والأهداف المشتركة للدولتين تنعكس فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة للشعبين.

وتأتى فى إطار أنشطة وتم مؤخرا تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموي بين مصر وجنوب السودان بحضور السادة رؤساء الدولتين فى نوفمبر 2014 بالقاهرة.

وأضاف المهندس أحمد بهاء الدين محمد، رئيس قطاع مياه النيل بأنه يتم أيضاً تنفيذ مشروع إنشاء المراسى النهرية بنهر الجور بحوض بحر الغزال التى تمثل أهمية استراتيجية لخلق فرص عمل للصيادين وفى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، وكذلك لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، فضلاً عن تحسين الأحوال البيئية والأحوال الصحية، حيث قد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المرسى النهرى بمدينة واو، وقام السادة وزيرى الموارد المائية والرى بالدولتين وبحضور كبار القيادات الولائية والتنفيذية بافتتاح المرسى النهرى من قبل، كما يجرى حاليا تنفيذ المرسى النهرى الثانى في مدينة كواجوك عاصمة ولاية جوجريال الذي بلغ نسبة التنفيذ به حوالي 75 %.

وأشار بهاء الدين، إلى أنه جارى العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان الذي يهدف إلى تأهيل المحطات الهيدرولوجية الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان، بهدف توفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية فى جنوب السودان لصالح شعبي مصر وجنوب السودان. وقد تم الانتهاء من تأهيل عدد (4) محطات هيدرولوجية فى ملكال وجوبا و واو ومنجلا، ويتم حالياً تنفيذ محطة هيدرولوجية لقياس التصرفات والمناسيب بشكل يومي منتظم بمحطة نيمولى على بحر الجبل. وسيبدأ تنفيذ محطة القياس الهيدرولوجية الخامسة بمدينة بور الإستراتيجية على نهاية بحر الجبل.

وأضاف الدكتورممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل إلى انه تعزيزاً للعلاقات الطيبة والمزدهرة بين الجانبين فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد في نوفمبر 2016 لمشروع إنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتوفيرها لأغراض الشرب والثروة الحيوانية في عدد من المناطق بولايات جنوب السودان والتي من المقرر البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ 2 منشأة حصاد مياه الأمطار في ولايتي تونج و جوجريال والتي يجرى حاليا الانتهاء من كراسات الشروط والمواصفات الفنية تمهيداً لبدء أعمال الطرح.​