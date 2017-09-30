أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"البنا" و"عبد العاطي" ووزيرة الري بجنوب السودان يشاركون في احتفالات العيد القومي للوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"البنا" و"عبد العاطي" ووزيرة الري بجنوب السودان يشاركون في احتفالات العيد القومي للوادي الجديد

04:06 م السبت 30 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    be1b4c74bd.jpg

  • عرض 2 صورة

    f0aa1f7ede.jpg

إعادة الألبوم

ضبط 700 علبة دواء مع أحد أفراد بعثة رفع الأثقال للمعاقين في مطار القاهرة

الألبوم التالى

ضبط 700 علبة دواء مع أحد أفراد بعثة رفع الأثقال للمعاقين في مطار القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و"صوفيا فال" وزيرة الري بجنوب السودان، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة، ضمن احتفالاتها بعيدها القومي.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والري ومحافظة الوادي الجديد، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة، لافتا إلى ان محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة بالاستثمار، المليئة بالفرص وخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.

وقال البنا، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية والحكومة الحالية بالمضي في خطط التنمية حيث تولي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية اهمية خاصة للمساهمة في رفع مستوى معيشة أبناءها والنهوض بها في كافة المجالات.

وافتتح الوزراء الثلاثة ومحافظ الوادي الجديد المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية بحي الأمل بمدينة الخارجة، والذي يختص بمتابعة ومراقبة نوعية المياه الآبار الحكومية وغير حكومية، وإجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية التي يتم تنفيذها.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة إلى محافظة الوادي الجديد يرافقه نائبيه لشئون استصلاح الأراضي والخدمات الزراعية والمتابعة ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء وعدد من رؤساء المعاهد والمعامل البحثية افتتاح عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وإطلاق مهرجان النخلة الكريمة، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات وورش العمل العلمية المختلفة لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين وصغار المربيين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "البنا" يبحث مع المستشار الزراعي الأمريكي زيادة فرص التعاون

    أخبار

  • ​غدًا.. افتتاح معرض "صحاري 2017" للأسمدة

    أخبار

  • اللجنة الوزارية للإنتاج تستعرض خطة تطوير صناعة الدواجن

    أخبار

  • تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المليون ونص فدان

    أخبار

إعلان

6c0ef54c7d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة