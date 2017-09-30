"البنا" و"عبد العاطي" ووزيرة الري بجنوب السودان يشاركون في احتفالات العيد القومي للوادي الجديد

ضبط 700 علبة دواء مع أحد أفراد بعثة رفع الأثقال للمعاقين في مطار القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و"صوفيا فال" وزيرة الري بجنوب السودان، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة، ضمن احتفالاتها بعيدها القومي.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والري ومحافظة الوادي الجديد، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة، لافتا إلى ان محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة بالاستثمار، المليئة بالفرص وخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.

وقال البنا، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية والحكومة الحالية بالمضي في خطط التنمية حيث تولي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية اهمية خاصة للمساهمة في رفع مستوى معيشة أبناءها والنهوض بها في كافة المجالات.

وافتتح الوزراء الثلاثة ومحافظ الوادي الجديد المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية بحي الأمل بمدينة الخارجة، والذي يختص بمتابعة ومراقبة نوعية المياه الآبار الحكومية وغير حكومية، وإجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية التي يتم تنفيذها.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة إلى محافظة الوادي الجديد يرافقه نائبيه لشئون استصلاح الأراضي والخدمات الزراعية والمتابعة ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء وعدد من رؤساء المعاهد والمعامل البحثية افتتاح عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وإطلاق مهرجان النخلة الكريمة، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات وورش العمل العلمية المختلفة لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين وصغار المربيين.​