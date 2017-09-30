وزير الطيران: لم يتم الاتفاق علي موعد استئناف الرحلات مع روسيا
وزير الطيران: لم يتم الاتفاق علي موعد استئناف الرحلات مع روسيا
04:04 م السبت 30 سبتمبر 2017
شريف فتحي وزير الطيران المدني
كتب- طه عبيد
قال شريف فتحي وزير الطيران المدني إنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وأضاف في تصريحات صحفية أنه فور الاتفاق النهائي على موعد استئناف الرحلات سوف يتم الإعلان عنها، وتحديد أعداد الرحلات والمطارات.
وأوضح أن أعداد الرحلات بين البلدين أمر تجاري بحت سيتم تحديده عقب الإعلان عن استئناف حركة الطيران بين البلدين، وأشار وزير الطيران إلى أن المطارات المصرية جاهزة تماما لاستقبال أي رحلات من روسيا واجتازت كل التفتيش الأخيرة التي قامت بها موسكو وغيرها من الدول.
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