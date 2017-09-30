التعليم العالي: الانتخابات الطلابية معلقة لحين اعتماد مجلس الوزراء للائحة

كتبت- داليا شبل:

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انتخابات الاتحادات الطلابية معلقة لحين اعتماد اللائحة الطلابية من مجلس الوزراء، وفور اعتمادها سترسل الوزارة نسخة منها إلى كافة الجامعات للاطلاع عليها.

وأضاف المصدر، في تصريحات اليوم السبت لمصراوي، أنه من المقرر أن تشكل كل جامعة اللجان الانتخابية الخاصة بها، ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الطلاب الراغبين في رئاسة الاتحادات.

وعن موعد إجراء الانتخابات الطلابية، قال المصدر، إن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية الخاصة بهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.​