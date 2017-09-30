أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم العالي: الانتخابات الطلابية معلقة لحين اعتماد مجلس الوزراء للائحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم العالي: الانتخابات الطلابية معلقة لحين اعتماد مجلس الوزراء للائحة

03:33 م السبت 30 سبتمبر 2017

التعليم العالي: الانتخابات الطلابية معلقة لحين اعتماد مجلس الوزراء للائحة

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انتخابات الاتحادات الطلابية معلقة لحين اعتماد اللائحة الطلابية من مجلس الوزراء، وفور اعتمادها سترسل الوزارة نسخة منها إلى كافة الجامعات للاطلاع عليها.

وأضاف المصدر، في تصريحات اليوم السبت لمصراوي، أنه من المقرر أن تشكل كل جامعة اللجان الانتخابية الخاصة بها، ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الطلاب الراغبين في رئاسة الاتحادات.

وعن موعد إجراء الانتخابات الطلابية، قال المصدر، إن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية الخاصة بهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فيلم وثائقي عن تاريخ التعداد السكاني في بحضور ""

    أخبار

  • كيف أثرت المقاطعة العربية لقطر على طلابها في مصر؟

    أخبار

  • مشيرة خطاب.. "حاصدة المناصب" تتطلع لليونسكو -(بروفايل)

    أخبار

  • مصدر حكومي يكشف لمصراوي كيف يستفيد الموظف من نظام الأجور الجديد؟

    أخبار

إعلان

03dabacf0b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة