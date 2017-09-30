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تيلرسون: واشنطن "على اتصال" بكوريا الشمالية لاختبار رغبتها في الحوار

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: واشنطن "على اتصال" بكوريا الشمالية لاختبار رغبتها في الحوار

03:38 م السبت 30 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والرئيس الصيني

بكين – (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت، أن الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع وتحقق في ما إذا كان النظام مستعد لعقد حوار حول التخلي عن برنامج أسلحته النووية.

ويأتي تصريح تيلرسون بعد حرب كلامية متصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وصرّح تيلرسون أمام الصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في بكين "نحن نختبر، فابقوا مترقبين".

وأضاف "نحن نسأل. لدينا خطوط اتصال مع بيونج يانج. لسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، لدينا اثنان أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونج يانج".

وقال "بامكاننا التحدث معهم، ونحن نفعل ذلك".

وردا على سؤال عما اذا كان للصين دور وسيط في التواصل مع كوريا الشمالية، قال "لدينا قنواتنا الخاصة".

وأدلى تيلرسون بهذه التصريحات بعد محادثات أجراها مع كبار الدبلوماسيين الصينيين والرئيس شي جينبينغ حول الأزمة النووية والتحضيرات لزيارة ترامب إلى بكين في نوفمبر.

وقبيل كشف تيلرسون عن هذا الانفتاح الدبلوماسي، وجهت هيئة حكومية كورية شمالية مكلفة الدعاية الخارجية السبت، إهانة جديدة لترامب الذي وصفته بـ"المسنّ المختل عقليا". واتهمته بأنه يقوم "بمهمة انتحارية للتسبب بكارثة نووية ستجعل الولايات المتحدة بحرا من النيران".

هذا المحتوى من

AFP

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