استفتاء كتالونيا: الشرطة الإسبانية تغلق مكاتب الاقتراع
استفتاء كتالونيا: الشرطة الإسبانية تغلق مكاتب الاقتراع
03:34 م السبت 30 سبتمبر 2017
طوقت الشرطة الإسبانية الكثير من مراكز الاقتراع
لندن – (بي بي سي):
أغلقت الشرطة الوطنية في إسبانيا 1300 مكتب اقتراع من مجموع 2315 مدرسة مخصصة كمراكز اقتراع في إقليم كتالونيا، حسب الحكومة المركزية في العاصمة مدريد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف السلطات المركزية الإسبانية محاولاتها لمنع الاستفتاء الذي تنوي حكومة الإقليم تنظيمه يوم الأحد بشأن الانفصال عن إسبانيا.
واحتلت قوات الأمن مركز الاتصالات التابع للحكومة الإقليمية لكتالونيا.
ويذكر أن إقليم كتالونيا يسكنه 7.5 شخص في الشمال الشرقي من إسبانيا، وله لغته وثقافته الخاصة بها.
ويتمتع باستقلال ذاتي واسع لكن الدستور الإسباني لا يعترف به كأمة منفصلة عن الشعب الإسباني.
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