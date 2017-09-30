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استفتاء كتالونيا: الشرطة الإسبانية تغلق مكاتب الاقتراع

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مصراوي Masrawy

استفتاء كتالونيا: الشرطة الإسبانية تغلق مكاتب الاقتراع

03:34 م السبت 30 سبتمبر 2017

استفتاء كتالونيا: الشرطة الإسبانية تغلق مكاتب الاقتراع

طوقت الشرطة الإسبانية الكثير من مراكز الاقتراع

لندن – (بي بي سي):

أغلقت الشرطة الوطنية في إسبانيا 1300 مكتب اقتراع من مجموع 2315 مدرسة مخصصة كمراكز اقتراع في إقليم كتالونيا، حسب المركزية في العاصمة مدريد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف السلطات المركزية الإسبانية محاولاتها لمنع الاستفتاء الذي تنوي حكومة الإقليم تنظيمه يوم الأحد بشأن الانفصال عن إسبانيا.

واحتلت قوات الأمن مركز الاتصالات التابع للحكومة الإقليمية لكتالونيا.

ويذكر أن إقليم كتالونيا يسكنه 7.5 شخص في الشمال الشرقي من إسبانيا، وله لغته وثقافته الخاصة بها.

ويتمتع باستقلال ذاتي واسع لكن الدستور الإسباني لا يعترف به كأمة منفصلة عن الشعب الإسباني.

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مصراوي Masrawy

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