ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية لبطلان قرارات عمومية نادي الزمالك

كتب - محمود الشوربجي:

أقام ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 69361 لسنة 71 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.