ضبط 29 قضية سرقة وحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالسكك الحديدية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت نتائج هذه الجهود عن ضبط 29 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل ) وقضية في مجال الإتصالات والبريد، و124 بائعا متجولا ، وكذلك ألفين و103 قضايا في مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، وتنفيذ 209 أحكام قضائية.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.