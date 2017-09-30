مباحث إمبابة تكشف جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السابع

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة أرض الجمعية بإمبابة، اليوم السبت، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة؛ لكشف ملابسات سقوط فتاة من أعلى عقار سكني.

تلقى مسؤول غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار مكون من 7 طوابق بشارع عمر بن الخطاب.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع سقوط الجثة، تزامنا مع وصول رجال المعمل الجنائي وفريق من النيابة العامة للمعاينة.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمباحث شمال الجيزة، أنه لا يمكن الجزم بانتحار الفتاة أو وجود شبهة جنائية في الوفاة إلا عقب الانتهاء من الفحص وسماع الشهود، والاستعانة بكاميرات المراقبة للمحلات التجارية بموقع الحادث.

وأشار شاهد عيان من قاطني المنطقة -رفض ذكر اسمه- إلى أن الفتاة ليست من قاطني العقار، لافتا بأنه شاهدها تصعد درجات السلم قبل سقوطها بدقائق.