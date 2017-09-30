أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مباحث إمبابة تكشف جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السابع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مباحث إمبابة تكشف جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السابع

03:41 م السبت 30 سبتمبر 2017

مباحث إمبابة تكشف جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السابع

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة أرض الجمعية بإمبابة، اليوم السبت، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة؛ لكشف ملابسات سقوط فتاة من أعلى عقار سكني.

تلقى مسؤول غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار مكون من 7 طوابق بشارع عمر بن الخطاب.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع سقوط الجثة، تزامنا مع وصول رجال المعمل الجنائي وفريق من النيابة العامة للمعاينة.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمباحث شمال الجيزة، أنه لا يمكن الجزم بانتحار الفتاة أو وجود شبهة جنائية في الوفاة إلا عقب الانتهاء من الفحص وسماع الشهود، والاستعانة بكاميرات المراقبة للمحلات التجارية بموقع الحادث.

وأشار شاهد عيان من قاطني المنطقة -رفض ذكر اسمه- إلى أن الفتاة ليست من قاطني العقار، لافتا بأنه شاهدها تصعد درجات السلم قبل سقوطها بدقائق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في إمبابة: "السبب ماس كهربائي"

    أخبار

  • العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

    أخبار

  • العثور على جثة فتاة ممزقة لـ 6 اشلاء وملقاة على ترعة الإسماعيلية بالقاهرة

    أخبار

  • المعمل الجنائي يكشف حصيلة خسائر حريق مخزن بلاستيك بأكتوبر

    أخبار

إعلان

a6bc482b6a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية