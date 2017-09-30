ضبط 1500 لتر وقود و2211 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة؛ بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج تلك الجهود عن ضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات 1500 لتر بنزين وسولار و2211 أسطوانة بوتاجاز و147 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز بلغت 18 طنا، و18 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 574 قضية في مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، وضبط 76 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 25 قضية في مجال الأسماك واللحوم والطيور المنتهية الصلاحية، و33 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.