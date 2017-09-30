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تاريخ يكرهه المنتخب.. هل يحطم كوبر عقدة «8 أكتوبر»؟

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تاريخ يكرهه المنتخب.. هل يحطم كوبر عقدة «8 أكتوبر»؟ تاريخ يكرهه المنتخب.. هل يحطم كوبر عقدة «8 أكتوبر»؟

التحرير

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يلتقي منتخب مع نظيره الكونغولي الأحد المقبل على برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات 2018 المقام في .

ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وفي حالة فوزه على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا بالتعادل أو الخسارة، يصعد الفراعنة رسميًا لكأس العالم لأول مرة منذ 27 عامًا.

وخاض المنتخب 4 مواجهات على مدار تاريخه يوم 8 أكتوبر في تصفيات كأس العالم لم يفز المنتخب بأيًا منها، جاءت نتائجها كالتالي:

- تصفيات مونديال 1978:

المواجهة الأولى للمنتخب يوم 8 أكتوبر عام 1977 كانت أمام نيجيريا، ضمن المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 1978، وخسر الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة.

قبل أن يلتقي المنتخب نسور نيجيريا من جديد يوم 21 أكتوبر لنفس العام على ستاد القاهرة، وفاز الفراعنة 3/1، سجل مصطفى عبده هدفين ومختار مختار هدفًا.

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- تصفيات مونديال 90:

واجه منتخب مصر هذه المرة منتخب الجزائر يوم 8 أكتوبر عام 1989، بملعب 17 جوان "محمد الحملاوي الآن"، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

- تصفيات مونديال 2006:

التقى المنتخب مع ليبيا يوم 8 أكتوبر 2004 على ملعب طرابلس، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات، وخسر الفراعنة بهدفين لهدف سجله عمرو زكي نجم الأسبق.

وفي يوم 8 أكتوبر عام 2005، واجهنا منتخب الكاميرون في ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن الجولة الأخيرة من نفس التصفيات، وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1، سجل هدف مصر الوحيد محمد شوقي لاعب النادي الأهلي.

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التحرير

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