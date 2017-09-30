الأهلي يعقد الاجتماع الفني لمواجهة النجم السادسة مساءً

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كتب- أحمد شحاتة و أحمد سعيد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت تونس (السادسة بتوقيت القاهرة).

ويحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، وسعيد أحمد إداري الفريق، بالإضافة إلى طاقم الحكام ومراقب ومنسق المباراة.

ومن المنتظر أن يتم طرح كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وموعد حضور الأهلي والنجم للملعب الأوليمبي بسوسة الذي يستضيف المباراة، وكل الأمور التنظيمية الخاصة بالحضور الجماهيري والتعليمات الصادرة من حكام المباراة، وغيرها من الامور التنظيمية ويتحدد أيضًا في اجتماع اليوم التأمين الخاصة بتحرك حافلة الأهلي من وإلى فندق الإقامة بـ«سوسة».

وفى السياق ذاته حرص مراقب المباراة على زيارة بعثة الفريق بمدينة سوسة التونسية، اليوم السبت، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

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وعقد مراقب اللقاء جلسة سريعة مع سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، للاستفسار منه عن كافة ترتيبات المباراة والتأكد من قيام نادي النجم بتوفير مرافق خاص لبعثة الأهلي ، وأيضا كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الأهلي وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

كما قام وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، قام بزيارة للملعب الأوليمبي بسوسة الذي يستضيف مباراة الأهلي والنجم، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وقام «مهدي» بالاطلاع على الأماكن المخصصة لبعثة الأهلي في المقصورة الرئيسية وأيضا المدرج المخصص لجماهير الأهلي، بالإضافة للترتيبات الأمنية المتعلقة بجماهير النادي وبوابات دخولها وخروجها من الملعب، مع التأكيد على أن دخول جماهير الأهلي للمباراة سيكون بجوازات السفر مع التذاكر المجانية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.