طاهر: واثق من قدرة لاعبي الأهلي على تخطي مواجهة النجم الصعبة

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في «سوسة»، إن مباراة النجم الساحلي غدًا الأحد، قوية وهامة للفريقين، وتعد أقوى من مباراة الترجي التي تخطاها الأهلي الأسبوع الماضي، نظرًا للشحن المعنوي والدفعة التي تلقاها النجم بعد فوزه الأسبوع الماضي على أهلي طرابلس وصعوده إلى المربع الذهبي.

وأضاف «طاهر»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المباراة سوف تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لشعبية النجم الكبيرة في مدينة سوسة، ومن ثم سوف تشهد المواجهة حماسًا أكبر من مباراة الترجي.

وأكد «طاهر» ثقته في تركيز لاعبي الأهلي الكبير وتحملهم المسؤولية في مباراة النجم الساحلي مثلما تحملوها في مباراة الترجي، خاصة وأن مواجهة النجم أكثر ضراوة من نظيرتها أمام الترجي، وهناك مؤازرة إعلامية كبيرة للنجم الذي تضاعفت دوافعه بعد الوصول إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد «طاهر» على أن اللاعبين والجهاز الفني للأهلي يملكون دوافع قوية لتخطي مباراة النجم، من أجل تحقيق الهدف الأكبر لجمهور الأهلي بالحصول على الكأس الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخ النادي والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

وأشار «طاهر» إلى أنه حرص على الحضور مجددًا إلى تونس لتولي رئاسة بعثة الأهلي في سوسة؛ حتى يكون بجوار الفريق في هذه المباراة المهمة، وللتأكيد على أن حضوره يعد تعبيرًا عن ثقته الكاملة في فريق الأهلي وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد أمام النجم.

وأردف «طاهر» حديثه بالتأكيد على أن تواجده في سوسة ممثلًا عن مجلس إدارة النادي الأهلي يشير إلى مدى حرص مجلس الإدارة على دعم الفريق خاصة في الأوقات الصعبة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة ومن ورائه الملايين من جمهور الأهلي يدعمون الفريق رغم الصعوبات الكثيرة؛ حتى يتخطى الفريق الدور نصف النهائي ويصل إلى المباراة النهائية ومن بعدها التتويج للمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وعقد رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عقب تناول الإفطار بفندق الإقامة بمدينة سوسة التونسية صباح اليوم السبت، وحرص طاهر على الاطمئنان على أحوال الفريق وجاهزية اللاعبين لمواجهة النجم الساحلي، وأيضا معرفة أي طلبات للجهاز الفني من أجل توفيرها قبل المباراة، حتى يكون الفريق في كامل تركيزه للمباراة.

وأكد رئيس الاهلي للبدري وعبد الحفيظ ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سوسة تساعد الفريق في لقاء العودة ببرج العرب.

كما وجه محمود طاهر، الشكر إلى مسؤولي النجم الساحلي خاصة الدكتور جلال كريفة، نائب رئيس النادي التونسي، على حسن الاستضافة بسوسة، مؤكدًا أن أن الأهلي يتلقى أفضل معاملة من نادي النجم الساحلي، بعد أن خصص الأخير المنسق سفيان الواردي للتواجد بشكل دائم مع بعثة الأهلي، وتلبية كافة احتياجات اللاعبين والجهاز الفني فيما يخص الإقامة والانتقالات والتدريب.

وأشار طاهر إلى حسن العلاقات بين ناديي الأهلي والنجم الساحلي منذ سنوات، مؤكدًا أن الفريق التونسي سيجد المعاملة بالمثل في مباراة العرب على ملعب برج العرب.

من جانبه قال الدكتور جلال كريفة، إن الأهلي يتمتع بعلاقات ممتازة مع نادي النجم الساحلي على مستوى المسؤولين والجمهور، وأن المارد الأحمر هو أول نادي إفريقي يتدرب على ملعب نادي النجم بـ «سوسة» قبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي، مؤكدًا أن هذه المعاملة الخاصة جاءت ردًا على المواقف الطيبة للأهلي مع الفريق التونسي.

وأشار كريفة إلى أن الأهلي سبق أن فتح ملاعبه في مقر النادي بمدينة نصر أمام النجم الساحلي للتدريب عندما تواجه الفريقان في دوري أبطال إفريقيا عام 2007 .

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.