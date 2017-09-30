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تعرف على الأسباب.. التعثر أمام إنبي بشرة خير للزمالك

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تعرف على الأسباب.. التعثر أمام إنبي بشرة خير للزمالك تعرف على الأسباب.. التعثر أمام إنبي بشرة خير للزمالك

التحرير

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جاء فشل  في تحقيق الفوز على إنبي بالجولة الرابعة للدوري، أمس، بعد تعادل الفريقين بدون أهداف، ليعيد للأذهان موسم 2014/2015، والذي حصد فيه الزمالك الدوري، حيث تكرر السيناريو نفسه في موسم فاز فيه الزمالك.

3 مشاهد تكررت بين المباريتين:

- إنبي:

في موسم 2014/2015 بالدور الأول، تعثر الزمالك أمام إنبي بعدما خسر بهدفين نظيفين سجلهما محمود قاعود ومحمد ناصف من ركلة جزاء، بعد سلسلة انتصارات وصلت إلى 8 مباريات متتالية.

- باسم مرسي:

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كان باسم مرسي هو بطل تعثر الزمالك أمام إنبي موسم 2014/2015، بعدما سجل هدفين صحيحين ألغاهما الحكم محمود عاشور بداعي التسلل، ليحرم الأبيض من التعادل 2/2 على أقل تقدير.

- طارق العشري:

كان طارق العشري مدرب إنبي الحالي، هو مدرب الفريق البترولي أيضًا موسم 2014/2015، ونجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز بهدفين دون رد.

اللافت أن الزمالك مع نيبوشا للمرة الأولى لا يسجل أية أهداف، حيث سجل هدف في الإنتاج وثلاثة في الداخلية واثنين في المصري، بينما كان آخر فوز للزمالك على إنبي في الدور الأول للدوري الموسم الماضي عندما فاز الأبيض 2/1 بهدفين باسم مرسي وطارق حامد.

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التحرير

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