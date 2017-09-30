بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يسقط أمام أوسمانلي بثلاثية

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

خسر فريق قاسم باشا، من مضيفه فريق أوسمانلي سبور، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري التركي الممتاز.

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وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه، أساسيًا منذ بداية اللقاء، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 74 دقيقة، حيث لم يقدم آدائه المعتاد بعدما فشل في مساعدة فريقه في الوصول لمرمى المنافس.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد قاسم باشا عند 8 نقاط فقط، تضعه في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري التركي، بينما أوسمانلي سبور رفع رصيده لـ4 نقاط ليتذيل ترتيب جدول المسابقة.