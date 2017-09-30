«حجازي» أساسيًا أمام واتفورد.. ورمضان احتياطي ضد ساوثهامبتون

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أعلن توني بوليس المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة نظيره واتفورد، المقامة اليوم السبت، على ملعب «ذا هاوثولانس»، بقيادة الحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت التشكيلة كالآتي: «فورستر - جيبس - إيفانز - داوسون - حجازي - رانودن - فيليبس - برانت - باري - روديجيز - كيرشوفياك».

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في المقابل تواجد الدولي المصري رمضان صبحي، مع فريقه ستوك سيتي على مقاعد بدلاء الفريق، خلال مواجهة ساوثهامتون، المقرر إقامتها على استاد بريطانيا، بقيادة الحكم مايك جونز، ضمن مباريات الجولة ذاتها في البريميرليج.