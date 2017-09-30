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«الإعصار» يقود توتنهام للفوز برباعية على هيديرسفيلد (صور)

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تغلب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على نظيره هيديرسفيلد تاون، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب جالفارم ستديوم، بقيادة الحكم نيل سوابريك.

وأحرز رباعية السبيرز الإعصار الإنجليزي هاري كين هدفين بالدقائق (9 - 24) ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل ثنائية من الأهداف في 3 مباريات متتالية خارج أرضه، الأول هو بيركامب مع آرسنال عام 1997، فيما أحرز بن دافيز الهدف الثالث في الدقيقة 16 ليساهم بـ 7 أهداف في آخر 9 مباريات في البريميرليج (سجل 3 صنع 4)، فيما أحرز الهدف الرابع موسى سيسوكو بالدقيقة (90).

ورفع توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رصيده للنقطة 14 نقطة، ليأتي في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي الأول واليونايتد الثاني ولكل منهما 16 نقطة، بينما ظل هيديرسفيلد تاون بقيادة ديفيد فاجنر، في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

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