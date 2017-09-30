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لوكاكو يقود مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

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لوكاكو يقود مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس لوكاكو يقود مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

التحرير

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أعلن جوزيه مورينيو، عن تشكيلة مانشستر يونايتد، التي تستعد لمواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب «أولد ترافورد» لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يتذيل كريستال بالاس جدول الترتيب دون رصيد من النقاط أو الأهداف.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة اليوم:

حراسة المرمى: دي خيا

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خط الدفاع: جونز- سمالينج- فالنسيا- يونج

خط الوسط: ماتيتش- ماتا- مخيتاريان- راشفورد- فيلايني

خط الهجوم: لوكاكو

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التحرير

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