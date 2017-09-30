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"الأموال العامة": ضبط عصابة دولية تنصب على المصريين عبر الإنترنت

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مصراوي Masrawy

"الأموال العامة": ضبط عصابة دولية تنصب على المصريين عبر الإنترنت

03:35 م السبت 30 سبتمبر 2017

المتهمين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من "محمد ح. م" مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكى باسم شحص يدعى" إدوارد .ح" الذى توفى دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى، وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكي وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقي بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم "عبد القادري م.ى" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة و"ساهيد أ" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيم بالقاهرة و"حسين ى.ع" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم فى المعادي.

وكشفت التحريات أن الأول والثاني يشتركون مع آخرين خارج البلاد فى الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة، وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامي واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول، وبحوزة الأول على 20 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطه، تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة، وجهاز كمبيوتر محمول " لاب توب"، و7 هواتف محمول، و3 أجهزة لوحية "تابلت"، وبطاقتين إئتمانيتين صادرين عن أحد البنوك باسم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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