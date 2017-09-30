وزير الري يتفقد مشروع تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ترافقهما صوفيا فال وزيرة الري بجنوب السودان، اليوم السبت، مشروع تشغيل آبار الري بنظام الطاقة الشمسية بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بإجمالي 25 بئرًا زراعية كمرحلة أولى من تشغيل الآبار بالوادي الجديد بهذا النظام.

رافق الوفد الوزاري المهندس منصور إبراهيم، مدير إدارة ري الداخلة، والمهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز الداخلة والعديد من القيادات التنفيذية ولفيف من المزارعين.

يذكر أن الوفد الوزاري افتتح معمل الري المركزي بحي الأمل بالخارجة، كما تفقد مدينة بلاط الإسلامية، ووضع حجر أساس مركز تدريب النخالين بمدينة موط، وسيتفقد مزرعة الشيخ يونس المستثمر السعودي بغرب الموهوب بمركز الداخلة.