هذا هو الوقت الأمثل الذي تحتاجه لغسلك يديك

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توصل باحثون و خبراء إلى أن الإنسان يحتاج أن يقضي 20 ثانية في غسل يديه لكي يتخلص من جميع البكتيريا المؤذية.

ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية بيانات ودراسات تابعة للجمعية الصيدلانية الملكية البريطانية، حول هذه الدراسة، كما أضاف الخبراء ليس من الضروري تقوم بتوقيت المنبه على 20 ثانية أثناء غسل اليدين، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وتؤكد الدراسات، أنه خلال هذا الوقت يمكن "إزالة" جميع الفيروسات والبكتيريا المسؤولة عن نزلات البرد أوالإنفلونزا أواضطراب في المعدة.

ووفقًا للصيادلة، غسل اليدين طريقة بسيطة تساعد على منع حوالي ثلث حالات الإسهال و 16٪ من حالات العدوى بالتهابات الجهاز التنفسي.