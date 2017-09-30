ضبط أجبان ولحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومكافحة قضايا السلع التموينية والتصدي لجشع التجار، اليوم السبت، برئاسة الرائد رامي عبد الخالق.

وضبطت الحملة "ف.ع"، مالك مخبز، يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم في قسم أول، وبحوزته 6 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم استخراج 82%، بإجمالي وزن 300 كيلو جرام.

كما ضُبط "ب.ل" 36 عامًا، مدير محل لبيع المواد الغذائية، وبحوزته 30 كيلو جرام من الجبن، وكشف تقرير الطب البيطري عن تغير في الخواص الطبيعية، ما يدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونجحت الحملة في ضبط "ي.أ" 20 عامًا، ويقيم في منطقة الشهابية لحيازته 20 كيلو جرام من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.