ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام بالعبور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة التفتيش على منتجات اللحوم بوزارة التموين، طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالعبور.

من جانبه، أعلن الدكتور ناصر أبو سنة مدير إدارة المجازر والصحة العامة بالقليوبية، أن مديرية الطب البيطري شنت حملة مكبرة على مصانع إنتاج اللحوم، للتأكد من صلاحيتها من الاستخدام الآدمي، وجرى خلال الحملة ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع لتصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية بالعبور.

تحرر المحضر رقم 9688 جنح العبور، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات.