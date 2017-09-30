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ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام بالعبور

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مصراوي Masrawy

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام بالعبور

03:15 م السبت 30 سبتمبر 2017

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام بالعبور

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة التفتيش على منتجات اللحوم بوزارة ، طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالعبور.

من جانبه، أعلن الدكتور ناصر أبو سنة مدير إدارة المجازر والصحة العامة بالقليوبية، أن مديرية الطب البيطري شنت حملة مكبرة على مصانع إنتاج اللحوم، للتأكد من صلاحيتها من الاستخدام الآدمي، وجرى خلال الحملة ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع لتصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية بالعبور.

تحرر المحضر رقم 9688 جنح العبور، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات.

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