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روسيا تنفي بقاء قوات لها في بيلاروس بعد مناورة "ساباد 2017"

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مصراوي Masrawy

تنفي بقاء قوات لها في بيلاروس بعد مناورة "ساباد 2017"

03:20 م السبت 30 سبتمبر 2017

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (د ب أ):

نفت روسيا، رسميا، بقاء قوات لها في بيلاروس (روسيا البيضاء) بعد انتهاء مناورة "ساباد 2017".

ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صحة اتهامات رئاسة الأركان الأوكرانية بأن سحب القوات الروسية لم يتم بشكل كامل.

وقال الجنرال ميجور ايجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن " كل الوحدات التابعة ل القوات المسلحة المشاركة في المناورة عادت إلى مقارها في الوطن".

كان فيكتور موشينكو، رئيس الأركان الأوكراني، صرح لوكالة أنباء (رويترز)، بأن روسيا لم تسحب كل قواتها من بيلاروس كما وعدت.

كانت المعارضة البيلاروسية أعربت، قبل المناورة في منتصف سبتمبر الجاري، عن تخوفها من إمكانية بقاء جنود روس في بيلاروس ليزيد من الترابط بينها وبين روسيا.

يذكر أن الحشد العسكري الروسي أثار قلق أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الواقعة شرقي أوروبا وهي بولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا.

ولم تقع خلال المناورة، ولا يزال من غير المعروف بعد عدد القوات الروسية التي شاركت في المناورة.

وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد الجنود المشاركين بلغ 12 ألف و700 جندي بينهم 3000 روسي، وصاحب المناورة عدة تدريبات مرتبطة بمناورة (ساباد 2017) بعدد أقل أو أكثر في العديد من أنحاء من روسيا.

وجرت المناورات في الفترة من 14 وحتى 29 سبتمبر الجاري على أراضي بيلاروس.

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مصراوي Masrawy

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