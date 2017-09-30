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التعداد: 25.8% نسبة الأمية بين المصريين مسجلة ارتفاعًا بين الإناث مقارنة بالذكور

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مصراوي Masrawy

التعداد: 25.8% نسبة الأمية بين المصريين مسجلة ارتفاعًا بين الإناث مقارنة بالذكور

03:05 م السبت 30 سبتمبر 2017

التعداد: 25.8% نسبة الأمية بين المصريين مسجلة ارتفاعًا بين الإناث مقارنة بالذكور

التعداد السكاني

كتبت- ياسمين محمد:

أظهر التعداد السكاني لمصر لعام 2017، أن نسبة الأمية بين السكان المصريين تصل إلى 25.8%، وترتفع النسبة بين الإنثاث إلى 30.8% بالمقارنة بالذكور 21.2%.

وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط 18.8%، والحاصلين على مؤهل متوسط "تعليم فني" 22.2%، و 6.9% حاصلين على ثانوية عامة أو أزهرية، فيما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 12.4%، وسجل الحاصلين على مؤهل فوق متوسط أقل نسبة بـ3.1% من إجمالي السكان المصريين.

وبلغت نسبة السكان المصريين الملتحقين بالتعليم حاليًا "4 سنوات فأكثر" 30.2%، كما ان 35.6% أتموا التعليم.

ورصد التعداد ظاهرة التسرب التعليمي، بالنسبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية فقط، حيث بلغت نسبة الأفراد المتسربين 7.3%، وهما 26.8% من المصريين لم يلتحقوا بالتعليم مطلقًا.

وعن أسباب التسرب التعليمي أو عدم الالتحاق بالتعليم، أظهرت بيانات التعداد، أن هناك 37.2% من المواطنين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا بسبب عدم رغبة الفرد في التعليم، بينما 18.9% بسبب عدم رغبة الأسرة في التعليم، وأقل نسبة لسبب عدم الالتحاق أو التسرب من التعليم كانت لسبب الإعاقة أو انفصال الوالدين.​

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