بعد مهاجمة الثعابين للمرضى.. إغلاق الوحدة الصحية بأبو الريش في أسوان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر الدكتور طارق ثروت، مدير الإدارة الصحية بأسوان، اليوم السبت، قرارا بإغلاق الوحدة الصحية بقرية أبو الريش قبلى، ونقل العمل بصفة مؤقتة إلى مركز الشباب المجاور للوحدة؛ استجابة لما نشرته "التحرير" تحت عنوان "الثعابين تهاجم المرضى داخل وحدة صحية بأسوان".

وذكر بيان صادر عن الإدارة، أن الوحدة الصحية تمثل خطورة على أرواح العاملين والمترددين عليها، خاصة أن المباني آيلة للسقوط.

شاهد أيضا



وتوجهت لجنة تضم الدكتور محمود عبد العزيز، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، صباح اليوم إلى الوحدة الصحية بعد شكاوى المواطنين، وأصدرة توصية بإغلاقها لحين الانتهاء من أعمال التجديد.